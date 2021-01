Triple conjunción: Júpiter, Saturno y Mercurio se verán juntos esta noche

Desde este domingo y hasta el martes, Júpiter, Saturno y Mercurio formarán una conjunción que se podrá apreciar aproximadamente media hora después de la puesta de Sol sobre el horizonte, al observar hacia al oeste.

Según detalló el medio Space.com, los planetas formarán un "triángulo pequeño y ordenado" en el cielo oeste-suroeste; un evento astronómico "poco común" y muy esperado por los aficionados a la observación del cielo.

Los expertos, que aseguraron que se trata de una situación inusual, dieron como referencia que Júpiter estará en la parte superior del triángulo, Mercurio se situará en el lado izquierdo y Saturno a la derecha.

Don't miss Jupiter, Saturn and Mercury shine in a triple-conjunction this weekend https://t.co/z6XCWyAAak pic.twitter.com/yF2yYETiaf