Un "Júpiter ultracaliente": Así es uno de los planetas más extremos fuera del Sistema Solar

La misión Cheops de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha caracterizado uno de los planetas extrasolares más calientes y extremos conocidos, que se ha denominado Wasp-189 b, informó este martes el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Se trata de un "Júpiter ultracaliente", un planeta gaseoso gigante que orbita alrededor de veinte veces más cerca de su estrella anfitriona que la Tierra del Sol, por lo que se calienta a temperaturas extremas, y completa su órbita en 2,7 días, se indica en un artículo publicado en Astronomy & Astrophysics.

La estrella anfitriona de Wasp-189 b es más grande y es más de 2.000 grados más caliente que el Sol, por lo que parece brillar en azul.

"Solo existen unos pocos planetas alrededor de estrellas tan calientes y este sistema es, con diferencia, el más brillante", explica Monika Lendl, investigadora de la Universidad de Ginebra (Suiza) y autora principal del estudio, quien añade que Wasp-189 b es también el Júpiter caliente más brillante que se puede observar cuando pasa por delante o detrás de su estrella, lo que consigue que todo el sistema sea realmente intrigante.

