Año Nuevo: Homicidios cayeron un 39% respecto al periodo anterior

El Ministerio de Seguridad Pública entregó este viernes el balance oficial de seguridad correspondiente a las festividades de fin de año e inicio del 2026 y reportó un disminución del 39% en los delitos de homicidios consumados en comparación al periodo anterior.

El ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó que los resultados se enmarcan dentro del "Plan Navidad Segura", que se llevó a cabo entre los días 10 y 31 de diciembre.

"Este despliegue permitió durante todo este periodo la realización de 220.000 controles de identidad y 264.000 controles vehiculares. Se reportaron 54 víctimas de homicidio consumado en dicho periodo, de los cuales 44 se encuentran en este momento en investigación por parte de la PDI", informó.

"Ambas policías reportan una disminución en relación al año pasado del 39%. Es decir, en el mismo periodo de tiempo en el año 24 y respecto al año 25, en este año existe una disminución del 39%", agregó.

La autoridad también destacó que se registró una disminución de 9,2% en la comisión de delitos violentos durante el mencionado período, en el que Carabineros detuvo a más de 20.000 personas: un 9% más respecto a 2024.

Balance vial: 12 fallecidos por accidentes de tránsito

Las autoridades también entregaron un balance sobre la seguridad vial e informaron que 12 personas fallecieron en accidentes de tránsito entre la tarde del 31 de diciembre y las 23:59 del 1 de enero.

En materia de fiscalización vial, Carabineros llevó a cabo más de 225.000 controles preventivos, que resultaron en la detención de 35 personas por conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, reforzando el llamado de las autoridades a la responsabilidad al volante.

"Es altamente preocupante para Carabineros, pese a todas las campañas comunicacionales y los mensajes que se entregan respecto de la presencia de alcohol en la conducción, podemos señalar de que de estos 149 siniestros, 35 personas que fueron detenidas estaban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad", advirtió el director nacional (s) de Orden y Seguridad, el general inspector Manuel Fuentes.