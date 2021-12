Cada vez más extendida: Cómo se celebra la Navidad en China

Esta medianoche en gran parte del mundo se celebra la Navidad, sin embargo, en países donde existe una minoría cristiana esta festividad es algo lejana aunque con el tiempo la han ido adoptando "a su manera", como es el caso de China.

La coordinadora Cultural del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL), Andrea Mella, explicó a Efecto China que "la Navidad es una fiesta cristiana, por lo tanto, los chinos tradicionalmente no celebran la Navidad", sin embargo, "igual se celebra, igual aparece el espíritu navideño".

La experta explicó que si bien puede que no es "con el mismo énfasis como el que nosotros vivimos acá en Chile, pero se ven arbolitos de Navidad, se regalan cosas, como por ejemplo, manzanas. A los chinos siempre les gusta todos los regalos con fruta".

"Hay ciertas tradiciones, en contraposición con el Año Nuevo chino que viene un par de meses después que, ahí, se siente como el espíritu navideño. Yo siempre digo que el Año Nuevo viene siendo la misma idea de Navidad que tienen los chinos", comentó.

Andrea Mella destacó que "la fecha de Navidad no son vacaciones, es una fecha normal de trabajo, no hay feriado, por lo mismo no hay un movimiento de gente", sin embargo, algunas empresas hacen excepciones con sus trabajadores extranjeros.

¿Y qué pasa el día de Navidad? La experta contó que ese día "se dan regalos, es una fecha más bien comercial que otra cosa y siempre está este espíritu de decir 'te deseo una feliz noche, una noche de paz'".

Los centros comerciales tienen árboles de Navidad y a veces también un Viejo Pascuero. Mella también explicó que los chinos no saben qué significa la Navidad, en cuanto al nacimiento de Jesús, sino que lo ven como un evento comercial.