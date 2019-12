Siete chimpancés que escucharon música de piano marcaron el ritmo con movimientos del cuerpo, con las palmas de las manos y los pies, constató un estudio de investigadores japoneses publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Asimismo, en el experimento los machos fueron más propensos que las hembras a acompañar con sus voces. La ciencia considera probable que el efecto del sonido al inducir movimientos rítmicos haya existido en el ancestro común de chimpancés y humanos hace 6 millones de años.

LEER ARTICULO COMPLETO