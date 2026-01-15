Matt Mountain, que preside la Association of Universities for Research in Astronomy (AURA), consorcio norteamericano que financia varios de los telescopios más importantes del planeta -muchos de ellos ubicados en Chile-, destacó la importancia de proteger los cielos oscuros de nuestro país.

En conversación con Cooperativa tras exponer en Congreso Futuro 2026, el astrónomo estadounidense aseveró que "el Gobierno chileno siempre ha sido muy comprometido con la protección de los cielos oscuros", siempre en equilibrio con el desarrollo industrial.

Por lo anterior, el especialista sostuvo que la reciente promulgación de la norma lumínica para la protección de los cielos oscuros "es muy importante, porque son un patrimonio único de Chile".

