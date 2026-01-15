Síguenos:
La ciencia que permite predecir el comportamiento celular

El académico de la Universidad de Chile, Ignacio Bordeux, invitó a mirar la medicina desde una perspectiva matemática, el pulmón como un árbol perfectamente ramificado y el organismo como un sistema complejo que deja señales mucho antes de enfermar. El investigador explicó en Una Nueva Mañana cómo pequeñas alteraciones en estas "ramas" pueden advertir fallas antes que exámenes y revisiones médicas.

En la entrevista, Bordeux dio como ejemplo sobre el caso de Angelina Jolie, quien se hizo un screening y se dio cuenta que tenía predisposición al cáncer, gracias a eso tomó medidas preventivas para anticiparse a la enfermedad.

En su charla en Congreso Futuro, este viernes a las 16 horas, expondrá como la matemática, los gemelos digitales y la herramientas médica podrían transformar la forma en que prevenimos enfermedades, antes de que el diagnóstico llegue.

