Bióloga advirtió impacto de plantaciones de pinos y eucaliptos en ciclo del agua

En una nueva jornada del Congreso Futuro, la bióloga Aurora Gaxiola advirtió los efectos que tienen las plantaciones, como las de pino y eucaliptos, en el ciclo del agua.

"Cuando decidimos que queremos tener plantaciones, porque estamos muy interesados en fijar carbono, que sin duda tenemos que ser actividades de mitigación, tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono, porque entendemos que el cambio climático es real y todos somos parte, y todos podemos además hacer algo para resolverlo, tenemos que asumir que vamos a usar muchísima agua", detalló la especialista.

Gaxiola destacó que "sin agua, no hay árboles, sin agua, no se produce madera, y cuando tenemos una plantación de pinos con esta intensidad, como las que les estoy representando ahí, ustedes pueden ver cómo está la vegetación que está alrededor. Esa es la vegetación nativa, eso es un bosque.

"Lo otro es una plantación. Las plantaciones no son bosques, no generan suelo, no promueven biodiversidad y utilizan el suelo, que es un legado biológico producto de varios de cientos años", remarcó la también académica de la Universidad Católica.

Matématico español: Uno no puede ser maestro si no conoce a sus estudiantes

En el panel "Aprender", que también tuvo lugar esta jornada, el matemático español Eduardo Sáenz de Cabezón entregó parte de su metodología para enseñar dicha materia y llevar esos conocimientos, u otros conocimientos, a más personas.

"Lo que hago es conocer a quién tengo en frente. Uno no puede ser maestro si no conoce a sus estudiantes, uno no puede hablarle a nadie si no ha hecho un mínimo esfuerzo por conocerle. Entonces, si yo conozco a mi público, puedo saber qué le interesa, qué no le interesa, a qué le tienen miedo, qué desea, qué quiere", explicó Sáenz de Cabezón.

El creador del libro "inteligencia matemática", sostuvo que "hay unos intereses que ya están ahí. Esta es la primera cosa, estos dos caminos entre el público y el contenido. Es muy importante que en lo alto de la jerarquía está el contenido, pero en el centro del foco está el público".

"Tenemos un aliado en la comunicación y en la enseñanza en particular de las matemáticas que es la curiosidad. Otra característica de la curiosidad es 'el agujerico' le llamo yo, y ese agujerico que tenemos que provocar los profesores y profesoras no debe ser demasiado grande, porque generaría frustración, y la frustración es un enemigo muy fuerte, sobre todo en matemáticas", añadió el matemático.