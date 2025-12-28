En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con el economista y académico de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Santiago René Fernández, quien comentó los potenciales riesgos para la economía mundial de lo que se ha denominado "burbuja de la inteligencia artificial".

También hablamos con Valeria Bravo, académica del Departamento de Ingeniería en Diseño de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien está desarrollando una calza inteligente para personas mayores.

LEER ARTICULO COMPLETO