Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Radio Cooperativa
supergeek

Congreso Futuro: La comunicación cerebral directa y el origen del lenguaje interno

Publicado: | Fuente: Cooperativa
En el marco de una nueva jornada del Congreso Futuro 2026, el neurocientífico Francisco Aboitiz, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad Católica, abordó este viernes una hipótesis que puede revolucionar la forma en que entendemos y practicamos la comunicación: la posibilidad de transformar directamente la actividad cerebral en habla.

En tanto, en el mismo evento, la matemática Claudia Vargas ofreció una reveladora mirada sobre la "ansiedad matemática" y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Su intervención puso de manifiesto la crítica relación entre las emociones, el estrés y la capacidad de aprendizaje.

