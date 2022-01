Guido Girardi, impulsor del Congreso Futuro: "Chile tiene oportunidades únicas, pero no las concreta"

El senador y presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Guido Girardi, en conversación con Cooperativa detalló lo que será la nueva versión del Congreso Futuro que comienza este lunes, y también cómo esta feria científica contribuye al progreso de nuestro país en el futuro.

"Creo que es un privilegio poder ser el centro mundial de uno de los eventos de ciencia y pensamiento nuevo de filosofía, de los impactos que está teniendo positivos y negativos estas transformaciones gigantescas que estamos viviendo en el cambio climático, la inteligencia artificial, y que en Chile estén viniendo los principales científicos intelectuales, premios Nobel del planeta a conversar", explicó el parlamentario, quien aseguró que a pesar de lo anterior, Chile vive en una "ceguera" y en una "falta de comprensión de que el mundo cambió".

Girardi detalló que nuestro país "tiene oportunidades únicas que no tiene ningún otro país" como los que denominó los "recursos energéticos del siglo XXI", como lo son la energía solar y eólica, lo que se puede utilizar para transformar hidrógeno, que es el "combustible tiene más poder calorífico que el petróleo, el carbón". Además, Chile tiene cobre y litio que serán utilizados en los automóviles eléctricos en el futuro.

"Creo que un país que tiene todas estas alternativas y no las va a poder concretar porque no tiene doctores en hidrógeno, no tiene recursos de ciencia, es una paradoja y por eso es tan importante el Congreso del Futuro para generar esa conciencia", expresó.

"CAMBIAR LA MANERA DE PENSAR"

"Chile debiera cambiar su lógica. Si tienes todas estas oportunidades, por último si no entiendes que es algo que tiene que ver con una solidaridad con el planeta, con todos los seres humanos, por último porque es un buen negocio para Chile, y eso sólo se puede hacer con una gran articulación entre Estado, privados y mundo científico", apuntó Girardi.

Respecto al financiamiento de todo lo mencionado, el senador aseguró que "no creo que el Estado por sí solo tenga la capacidad ni los recursos, y este tampoco es un tema del Estado chileno. Es tan importante enfrentar el tema del hidrógeno que es como las vacunas para enfrentar el Covid, este es un problema de la humanidad: si no hay hidrógeno, si no cambiamos nuestro modelo de desarrollo energético, nos vamos a extinguir".

En esta línea, apunta al manejo político en esta área y aseguró que "tenemos ceguera, tenemos miopía, nuestras autoridades políticas no entienden esto y yo creo que ese es el gran desafío de cambiar un poco la manera de pensar".

Finalmente, adelantó que el Congreso Futuro tendrá al doctor Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente de los Estados Unidos; a Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a Ko Barrett, vicepresidenta del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU, lo que -expresó- "es un verdadero privilegio, tal vez único a nivel mundial".