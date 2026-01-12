Neurocientífico: "Los chilenos somos muy longevos, pero no envejecemos sanamente"

En el marco del Congreso Futuro, el doctor en neurociencia Felipe Court, director del Centro GERO, conversó con Cooperativa sobre los principales desafíos en torno al envejecimiento del país y como estos son abordados desde la ciencia.

"Estamos con un porcentaje alto de personas mayores y la proyección dice que de aquí al 2050, aproximadamente un tercio de la población va a ser persona mayor", advirtió el experto.

Sin embargo, reconoció que "los chilenos tenemos una longevidad extendida, somos el tercer país dentro de toda América. Sin embargo, no envejecemos muy sanamente (...) Los últimos 11 años de vida del chileno, los pasamos con una enfermedad".

Entre las variables que influyen en el proceso, alertó que se encuentran: "alimentación, ejercicio, por supuesto, pero también hay un tema que lo reveló la última encuesta sobre inclusión-exclusión social en personas mayores, que tiene que ver con la soledad, con los vínculos sociales".

"Nuestro país tiende a que las personas mayores estén cada vez más solas y eso impacta en el proceso de envejecimiento, no solo en el envejecimiento del sistema nervioso, sino que también en la inflamación sistémica (...) Los vínculos sociales no solo son positivos per se, sino que también activan hábitos saludables", sostuvo.