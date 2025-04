Lobos modificados: Doctor en genética advirtió riesgo de caos ecosistémico a lo Jurassic Park

Francisco Cubillo, doctor en genética y académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago (Usach), advirtió este jueves en Cooperativa que la biotecnológica Colossal Bioscience debe extremar los cuidados para que Rómulo, Remo y Khaleesi, los ejemplares de lobo huargo que la empresa dice haber desarrollado, no sean liberados, pues podría haber "grandes consecuencias" para el ecosistema actual.

En entrevista con Una Nueva Mañana, el especialista enfatizó que "en términos muy estrictos" no es una desextinción de una especie extinguida hace 10.000 años: "Lo que en realidad hicieron fue recuperar ADN de este lobo extinto, luego tomaron algunos pocos genes de este lobo extinto y lo colocaron en un lobo genéticamente cercano a este lobo extinto, el lobo gris" y darle ciertos rasgos del ejemplar extinto.

Para Cubillo, esto plantea riesgos éticos y ecológicos: controlar estos individuos creados en laboratorio es difícil, y podrían afectar el ecosistema si se liberan.

"Yo creo que a todas las personas se nos viene a la mente un poco la película 'Jurassic Park', porque a veces los errores se cometen. En este minuto, estos lobos están en un lugar cerrado y grande donde pueden desarrollar una vida pseudo normal; sin embargo, son como individuos que no existen en la realidad, en el sentido de que no son una especie o que ellos probablemente no van a poder o no sería correcto más adelante reproducirse", planteó el experto.

"Traerlos de vuelta a un ambiente del cual se extinguieron —alertó Cubillo— puede afectar de manera importante no solamente la vida de estos individuos, sino que efectivamente estás introduciendo otra especie dentro de un ecosistema y los ecosistemas funcionan en armonía y de manera perfecta, por lo tanto, apenas tú ingresas una especie externa eso puede traer grandes consecuencias en el ambiente".

Y puso como ejemplo la introducción de castores en Tierra del Fuego: "Se pensó hace 100 años atrás que era una excelente idea, pero hoy en día es una plaga que está acabando con el bosque, y ese es un ejemplo de cómo introducir una especie externa a un lugar natural puede afectar el entorno".

Además, revivir especies plantea la pregunta de por qué hacerlo si ya se extinguirían por razones ambientales. "En teoría, ellos hablan de que, si mañana desaparecen especies, esta es una forma de traerlos de vuelta en el contexto del cambio climático, pero también tenemos que entender de que estos lobos en algún minuto se extinguieron, las condiciones climáticas del ambiente cambiaron y, por lo tanto, si algo se extinguió fue algo", subrayó Cubillo.