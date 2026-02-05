Misión femenina investigará condiciones extremas similares a Marte en el Ártico

Científicas del grupo Hypatia participan en la primera misión integrada exclusivamente por mujeres que se desplazará en 2027 al Ártico para investigar y hacer pruebas en condiciones extremas que se asemejan a las de Marte.

La misión, que se llamará Hypatia III y está prevista para el verano del año 2027, ha presentado su proyecto este jueves en una rueda de prensa en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en Barcelona (España).

El grupo Hypatia está conformado por astronautas análogas, es decir, científicas que hacen pruebas de material, experimentos o simulan situaciones de riesgo en lugares remotos y extremos de la Tierra para que puedan ser de utilidad en misiones en Marte.

La Flashline Mars Arctic Research Station será la sede de la misión, un centro ubicado en la isla Decon, una localización remota del archipiélago ártico de Canadá que está operativa desde hace 25 años.

Este lugar supondrá un reto más grande que las dos misiones anteriores, que se llevaron a cabo en el desierto de Utah (EEUU), ya que será una ubicación más remota y en un entorno más frío y realista, según las científicas.

Las instalaciones del centro están preparadas para tener una simulación lo más real posible, tanto a nivel de comida y de agua como de comunicación.

Allí el equipo también hará distintas investigaciones, como estudiar el deshielo estacional y los movimientos del terreno, o estudiar el envejecimiento celular, que en el espacio se ve acentuado por la radiación.

La tripulante Lucía Matamoros ha explicado a la agencia de noticias EFE que la nueva misión consistirá en una simulación de cómo sería una misión espacial real a Marte para "ver exactamente a qué retos" se enfrentaría un astronauta en el planeta vecino.

Referentes para las niñas

Matamoros ha valorado que poder ser referentes para las chicas y mujeres es "muy importante".

"Son campos que clásicamente han estado muy masculinizados, y que haya una creciente presencia femenina demuestra que estas áreas también son nuestras", comentó.

La comandante de la misión Hypatia III, Estel Blay, ha pedido durante la rueda de prensa que todas las niñas "persigan su sueño" sin que el hecho de ser mujer sea una barrera para cumplirlo.

"Equipos como este muestran que científicas y tecnólogas de carne y hueso pueden ser vuestra tía, vuestra vecina o vuestra prima", valoró.

El director del museo de ciencia CosmoCaixa de Barcelona, Valentí Farràs, agradeció a la Asociación Hypatia Mars su contribución a la divulgación científica.

"Conferencias o presentaciones que explican el proyecto o su experiencia profesional son muy inspiradoras para la gente que está decidiendo si se quiere dedicar a la ciencia", ha valorado.

La Fundación "la Caixa" se ha sumado a la iniciativa como colaborador con la organización, entre otras, de actividades de divulgación científica en los centros de CaixaForum y CosmoCaixa para hacer llegar a todo el mundo la exploración espacial y fomentar vocaciones científicas.

Durante la rueda de prensa, tanto Valentí Farràs como la tripulación presente han querido tener un recuerdo para la bióloga y oceanógrafa Josefina Castellví, directora de la primera base española en la Antártida, quien falleció el pasado lunes 2 de febrero.