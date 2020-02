Descubren a un súper tiranosaurio, el "Segador de la muerte"

Paleontólogos de la Universidad de Calgary, en Canadá, descubrieron a un nuevo gran tiranosaurio.

De acuerdo artículo publicado en Cretaceous Research, los expertos de la mencionada universidad y del Museo de Paleontología Royal Tyrrell lograron identificar a la primera nueva especie de tiranosaurio en Canadá en 50 años tras analizar fragmentos de cráneo fósil.

El Thanatotheristes degrootorum tiene unos 79,5 millones de años, 2,5 millones de años más viejo que su pariente más cercano: es el tiranosaurio más antiguo de su especie que se haya descubierto en Canadá.

Introducing the first new species of tyrannosaur discovered in Canada in 50 years. Meet Thanatotheristes degrootorum, the ‘reaper of death’! Read all about it on our blog: https://t.co/hIQZkxdACk #Thanatotheristes #ReaperOfDeath #RTMPResearch pic.twitter.com/WYNmsMuUFY