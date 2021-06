"Homo Longi", la nueva especie que desplaza al Neandertal como nuestro "primo" más cercano

El cráneo de Harbin, uno de los fósiles humanos mejor conservados del mundo que acaba de ser estudiado, es de la especie Homo longi u "Hombre Dragón", un nuevo linaje humano que, según los científicos chinos que lo han documentado, puede ser nuestro pariente más cercano. Otra vuelta de tuerca en la compleja evolución humana.

El fósil es el cráneo humano más grande que se conoce y tiene 146.000 años, lo que le sitúa el Pleistoceno Medio, una de las épocas más dinámicas en la migración de especies humanas.

Aunque fue descubierto en la década de 1930 en la ciudad de Harbin, en la provincia china de Heilongjiang, el cráneo permaneció oculto (guardado por la familia del hombre que lo encontró) hasta 2018, cuando fue donado a la Academia de Ciencias de China.

Ahora acaba de ser estudiado por un equipo multidisciplinar chino y sus hallazgos, que aparecen en tres artículos, se publican hoy en la revista The Innovation, del grupo Cell.

An ancient human skull in Hebei GEO University known as the #Harbin cranium may represent our new closest hominin relative, even closer than #Neanderthals. Researchers have named this new species Homo longi or "Dragon Man." @The_InnovationJ https://t.co/V4Y97ndCfc pic.twitter.com/KgEUUtvJQ8