Bold Gas: se estrena la docuserie para hacer crecer proyectos creativos

El proyecto Bold Gas ("Give A Shit!") fue lanzado con la idea de ofrecer consejos y conocimientos de los mejores exponentes del marketing, branding y finanzas, además, te ayuden a ordenar, dirigir y enfocar ideas para aplicarlas aL propio proceso creativo.

El primer capítulo de la docuserie que retrata la experiencia está disponible en Youtube desde este jueves 14 de octubre. En este primer episodio, los 10 emprendedores seleccionados -de un total de más de 100 postulantes de todo Chile- tuvieron la tarea de exponer de forma individual sus proyectos.

Los proyectos que participan para esta iniciativa de apoyo a emprendimientos son: Trap2Day, Club Particular, Rugs Do It, Vander, BJ Ginger Beer, Sneaker Clinic, Tencerámicas, Ojos Inmensos, Sneaker Station CL y Frase 8. En cada episodio, se podrá ver cómo avanzan los proyectos, de qué manera superan desafíos y acumulan nuevos aprendizajes.