Un tercio de los chilenos reconoce comprar en el comercio informal

Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando, realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), un tercio de las personas declara que compra en el mercado informal.

Aunque el 60% de los encuestados está en desacuerdo con el contrabando y la piratería, se mantiene la cifra del 2023, en cuanto a que 1 de cada 3 personas ha realizado compras en el comercio ambulante informal recientemente, siendo el precio más bajo el principal atractivo.

José Pakomio, el presidente de la CNC, comentó que "las cifras son bastante preocupantes y lamentables. Nos suponen un tremendo desafío para el mundo público y privado para poder seguir generando instancias de trabajo, herramientas y también algo que he dicho hace hace mucho tiempo, el de poder generar acciones tácticas que nos permitan tener resultados en corto plazo a lo que estamos viviendo hoy día".

"Esta encuesta releva la importancia de que el consumidor tome conciencia de los riesgos de comprar en la informalidad y de cómo esto afecta al comercio formal. Por eso es importante destacar las decisiones de algunos municipios del país quienes han anunciado que multarán a quienes compren en el comercio ilegal", añadió el presidente.

¿Responsabilidad de los municipios?

Según la encuesta, una de cada dos personas cree que la responsabilidad de controlar el comercio ilícito es de la municipalidad, por lo que la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, entregó su punto de vista al respecto: "Entendemos que la ciudadanía cree que la una de las primeras responsabilidades que tenemos los alcaldes es resolver este problema, pero tiene muchas otras aristas; hay aduanas, hay un tema de migración, Servicio de Impuestos Internos, crimen organizado que van mucho más allá".

Su par de Independencia, Agustín Iglesias, enfatizó que "quienes compran son cómplices del comercio irregular; quienes se quejan de él no pueden, al mismo tiempo, comprar en comercio irregular, porque si no cerramos esa brecha, no cerraremos el comercio irregular".

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, también se expresó sobre este punto y comentó: "Son 19 mil kilómetros los que hay desde Beijing a Estación Central, son más de mil novecientos los que hay desde Colchane, son cerca de 350 kilómetros los que hay desde Mendoza; lugares por donde entran los cigarrillos, las zapatillas, los fuegos artificiales. Durante todos esos kilómetros nadie fiscalizó. Cuando llegan finalmente a la comuna ya no es problema de las instituciones sino que es del alcalde de Estación Central".

Percepción del comercio ilegal

El estudio fue realizado entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre de 2024 y se basó en 576 encuestas autoaplicadas mediante un cuestionario estructurado, con preguntas abiertas y cerradas. El objetivo principal de la encuesta es determinar cómo la ciudadanía comprende y percibe el comercio informal, la piratería y el contrabando.

Se arrojó que el 68% de los encuestados cree que el comercio ilegal se asocia a actividades delictivas como el narcotráfico o el crimen organizado, cifra que aumenta al 75% cuando se trata del contrabando de productos.

Con respecto al conocimiento de implicancias legales, 9 de cada 10 personas reconocen las sanciones asociadas al comercio ilícito, como multas y penas de cárcel, y están conscientes de que estas actividades pueden financiar redes delictivas.

La sociedad chilena muestra un alto grado de preocupación por el comercio ilícito, el comercio ambulante informal y el contrabando. La percepción de alta presencia del comercio ilegal llega al 55%.

Al igual que el año pasado, se asocia principalmente con el desempleo, seguido de contrabando, inseguridad y delincuencia. Sin embargo, el 92% considera que deben implementarse medidas para reducir su incidencia.