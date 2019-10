Ramba ya está en Brasil, su casa definitiva tras décadas de maltrato en Chile

Tras cuatro décadas de malos tratos en un circo de Chile y siete años a la espera de una transferencia, la elefanta asiática Ramba llegó este miércoles al aeropuerto de Viracopos, en el estado de Sao Paulo, con destino a su nueva y definitiva casa, el Santuario de Elefantes de Brasil.

Después de una compleja operación, cuya logística llevó dos años para ser elaborada, Ramba fue desembarcada de un Boeing 747 procedente de la ciudad de Rancagua en el aeropuerto de Viracopos de Campinas, situado a unos 100 kilómetros de Sao Paulo.

VOLUME DOWN Earlier today Ramba touching down in Brazil ~

Sharing this because Scott mentioned it in the last live feed. They have decided to stop early so everyone can rest. If Ramba doesn't like stopping (which some elephants don't), they can always get back to driving. 🚚 🐘 pic.twitter.com/E265aqA9IA