"Como si el problema fuera mío": Joven fue rechazada de trabajo porque no tenían uniformes de su talla

Una joven denunció a través de sus redes sociales que fue rechazada para un puesto de trabajo porque no cumplía con la talla de ropa para usar el uniforme de la empresa.

"En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso", contó la joven llamada Alba Nevado.

La mujer se había preparado para ser parte de las azafatas de la Feria Internacional de Turismo que se llevaría a cabo en Madrid, pero fue rechazada porque no tenían talla 46 para su traje.

"Tuve la formación y me dieron un uniforme de talla única. Al llegar a casa me lo probé y no me estaba bien", contó. Cuando le contó a sus jefes lo que ocurría, le dijeron que podía ir a trabajar con un traje negro en vez del vestido azul marino ceñido al cuerpo.

Cuando llegó, la vieron y le explicaron que ella era "la del problema". "Me dijeron que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío", agregó.

"Te sientes como una auténtica mierda cuando no tienes el problema. Mi problema no es tener una talla 46, mi problema es que gente que ofrece un puesto de trabajo, sabiendo la talla que tengo, no esté preparada para asumir que tiene que tener un uniforme de esa talla para poder trabajar", contó.

La denuncia de Nevado se hizo tan viral, que la empresa Best Way la llamó y se disculparon por "el momento tan desagradable".

Revisa las declaraciones de la joven: