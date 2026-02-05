Human Rights Watch: "Estamos muy atentos y vigilantes a lo que ocurra con el Gobierno de Kast"

Juan Pappier, subdirector de la División de Américas Human Rights Watch (HRW), calificó este jueves en Cooperativa como "ejemplar" la política exterior de la Administración de Gabriel Boric en materia de derechos humanos, aunque advirtió que se mantienen "muy atentos y vigilantes" frente al futuro Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el representante de la organización internacional abordó el panorama general de los derechos humanos en la región y puso especial foco en la situación de Chile.

"Estamos en un punto de quiebre. Durante las últimas décadas, países como Rusia y China han atentado contra el sistema internacional, contra los consensos básicos de derechos humanos. Y hoy, la gran triste novedad, es que Estados Unidos, desde que asumió la presidencia Donald Trump, está en un ataque frontal contra el sistema universal de derechos humanos", manifestó el abogado.

Respecto al plano local, Pappier valoró que Chile, durante la presidencia de Gabriel Boric, "ha tenido una política exterior ejemplar en materia de derechos humanos, porque ha condenado las violaciones de derechos humanos sin doble rasero, sin importar la ideología de los responsables de las violaciones de derechos humanos o de las víctimas. Eso realmente es ejemplar y hay que destacarlo".

No obstante, el dirigente apuntó: "El récord de derechos humanos de Chile no es perfecto, pero esa política exterior ha sido muy importante para América Latina y ha ayudado a pasar la página en algunos gobiernos que tenían una política exterior más propia de la Guerra Fría, más ideológica en cuanto a los derechos humanos".

"Vamos a ver qué se viene con el próximo Presidente: estamos muy atentos y vigilantes a lo que ocurra con el gobierno del Presidente Kast", aseveró.

"La democracia tiene que dar resultados"

Al ser consultado sobre el éxito de las cifras de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, Pappier aseguró que dicho fenómeno es el resultado directo del fracaso de los políticos tradicionales para resolver problemas reales.

"Creo que aquí el tema esencial es que la democracia tiene que dar resultados a la ciudadanía en cuanto a la seguridad, a la lucha contra la pobreza y a la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo es importante que los gobernantes tengan responsabilidad y trabajen para defender la democracia para dar resultados", subrayó el dirigente.

En ese sentido, aseguró que El Salvador "es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando los políticos, de forma irresponsable, ignoran problemas graves como era la brutal violencia de las pandillas de la MS-13 y Barrio 18".

"Hoy tenemos un gobernante en El Salvador que redujo de forma clara, dramática, los índices de violencia en el país; hoy la tasa de homicidios de El Salvador es propia de un país europeo. Pero el presidente Bukele también se tomó las instituciones, destruyó la democracia salvadoreña y sus fuerzas de seguridad han cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura sistemática en las cárceles", puntualizó.

"Necesitamos que los gobernantes democráticos den soluciones con políticas que sean efectivas para enfrentar el crimen organizado y al mismo tiempo sean respetuosas de los derechos humanos de la ciudadanía", concluyó el representante de HRW.