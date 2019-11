Registran por primera vez el latido del corazón de la ballena azul, el animal más grande del mundo

Por primera vez, una investigación científica entregó información sobre el pulso de las ballenas azules en libertad, el animal más grande del planeta, luego de colocar un sensor en el cuerpo de una de ellas.

El estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló cómo laten los corazones de estos cetáceos, órgano que pesa cerca de una tonelada.

Si bien los expertos pensaban que el sistema cardiovascular de este animal tenía un pulso con 5 a 20 latidos por minuto, los resultados de los investigadores de la Universidad de Stanford los sorprendieron.

Mediante un sensor colocado en la aleta de una ballena azul macho en California, EE.UU., descubrieron que la frecuencia cardíaca varía cuando ella se zambulle.

Al realizar una inmersión profunda, el pulso de la ballena azul oscila entre 4 y 8 latidos por minuto, bajando en algunas ocasiones a solo 2 latidos por minuto.

Cuando consume alimentos y cuando emerge hacia la superficie, su frecuencia aumenta. Es más, al subir sobre el mar para reponer su suministro de oxígeno su pulso es de 25 a 37 latidos por minuto.