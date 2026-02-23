Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.5°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Fauna

El sorprendente "doble sonido" oculto en el relincho de los caballos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La investigación sugiere que esta capacidad habría evolucionado para transmitir distintos mensajes emocionales al mismo tiempo.

El hallazgo es clave, pues la comunicación vocal de estos mamíferos aún es poco comprendida pese a más de 4.000 años de domesticación.

El sorprendente
 Magdalena Smolnicka en Unsplash

El relincho del caballo combina un sonido grave generado por las cuerdas vocales y un silbido agudo producido en la laringe.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un estudio reveló que el relincho de los caballos es un fenómeno vocal inusual combina dos frecuencias simultáneas -grave y aguda-, un fenómeno llamado bifonación que les permite expresar distintas emociones al mismo tiempo.

La investigación, publicada en la revista Current Biology, fue liderada por Elodie Briefer, de la Universidad de Copenhague, y analizó en detalle la mecánica vocal de estos animales, cuya comunicación sonora sigue siendo poco comprendida pese a más de 4.000 años de domesticación.

El equipo descubrió que la frecuencia baja del relincho se produce por la vibración de las cuerdas vocales, de forma similar a como cantan los humanos o maúllan los gatos.

En cambio, la frecuencia alta se genera a través de un silbido laríngeo, un mecanismo en el que el sonido surge por la corriente de aire en la laringe.

Aunque algunos roedores pequeños pueden producir silbidos laríngeos, los caballos son el primer mamífero de gran tamaño en el que se confirma esta capacidad y el único del que se tiene registro que combine simultáneamente este silbido con la vibración de las cuerdas vocales.

El estudio también observó que otros equinos, como burros y cebras, carecen del componente agudo en sus vocalizaciones, lo que sugiere que los caballos desarrollaron adaptaciones vocales únicas.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores recopilaron datos anatómicos, clínicos y acústicos, integrando herramientas de la medicina veterinaria y la física acústica.

Según el equipo, esta doble frecuencia probablemente evolucionó para permitir la transmisión simultánea de múltiples mensajes.

"Comprender cómo y por qué ha evolucionado la bifonación es un paso importante para dilucidar los orígenes de la asombrosa diversidad del comportamiento vocal de los mamíferos", señaló David Reby, de la Universidad de Lyon, coautor del artículo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada