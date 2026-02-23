El sorprendente "doble sonido" oculto en el relincho de los caballos

Un estudio reveló que el relincho de los caballos es un fenómeno vocal inusual combina dos frecuencias simultáneas -grave y aguda-, un fenómeno llamado bifonación que les permite expresar distintas emociones al mismo tiempo.

La investigación, publicada en la revista Current Biology, fue liderada por Elodie Briefer, de la Universidad de Copenhague, y analizó en detalle la mecánica vocal de estos animales, cuya comunicación sonora sigue siendo poco comprendida pese a más de 4.000 años de domesticación.

El equipo descubrió que la frecuencia baja del relincho se produce por la vibración de las cuerdas vocales, de forma similar a como cantan los humanos o maúllan los gatos.

En cambio, la frecuencia alta se genera a través de un silbido laríngeo, un mecanismo en el que el sonido surge por la corriente de aire en la laringe.

Aunque algunos roedores pequeños pueden producir silbidos laríngeos, los caballos son el primer mamífero de gran tamaño en el que se confirma esta capacidad y el único del que se tiene registro que combine simultáneamente este silbido con la vibración de las cuerdas vocales.

El estudio también observó que otros equinos, como burros y cebras, carecen del componente agudo en sus vocalizaciones, lo que sugiere que los caballos desarrollaron adaptaciones vocales únicas.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores recopilaron datos anatómicos, clínicos y acústicos, integrando herramientas de la medicina veterinaria y la física acústica.

Según el equipo, esta doble frecuencia probablemente evolucionó para permitir la transmisión simultánea de múltiples mensajes.

"Comprender cómo y por qué ha evolucionado la bifonación es un paso importante para dilucidar los orígenes de la asombrosa diversidad del comportamiento vocal de los mamíferos", señaló David Reby, de la Universidad de Lyon, coautor del artículo.