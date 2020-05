Hombre murió por la picadura de una avispa asiática en España

Un apicultor de 54 años, identificado como Daniel García, falleció este domingo en Villestro, Galicia (España), a consecuencia de la picadura de una avispa velutina. Todo ocurrió cuando descubrió que había un nido de estos ejemplares junto a las colmenas que él cuidaba, cerca de su casa.

Un amigo que lo acompañaba y que también cría abejas vio todo lo que pasó y llamó a emergencia, pero no se pudo hacer nada, según informa ABC. El insecto atacó la ceja del hombre que, a los pocos minutos, se desvaneció y no se volvió a recuperar.

Según La Voz de Galicia, en Santiago de Compostela han aumentado las reacciones alérgicas por picaduras de velutina, que provoca una reacción generalizada, pero muy pocas veces tienen un desenlace como este.

La avispa asiática o velutina no es más peligrosa que la de la común. No obstante, al ser animales más grandes inoculan una cantidad mayor de veneno y la reacción es más dolorosa, pero no reviste de mayor peligro. El peligro radica en que la víctima sea alérgica.

"La avispa llegó a Burdeos (Francia) a través de un cargamento procedente de China en 2003 y entró en España en 2010 por el País Vasco y debido a la vegetación, la humedad de las zonas rurales, se ha afincado en el norte de España", explicó la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica a El Español.

No confundir, pese a que a las dos se les conoce como "avispa asiática", la velutina se distingue muy fácilmente de vespa orientalis, que es la que está en Chile, ya que esta última es más esbelta y tiene un color rojizo con una gran franja amarilla cerca del extremo del abdomen.