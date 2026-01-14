La clave genética que permitió a las arañas tejer sus telas hace 400 millones de años

Hace más de 400 millones de años, durante el período Silúrico (la tercera etapa de la era Paleozoica), un evento evolutivo condujo a la aparición de las hileras de las arañas, los órganos abdominales que producen la seda con la que tejen sus redes, según una nueva investigación recogida en la revista Science Advances.

Un equipo de investigadores de varios centros de China describe como un evento evolutivo en el que se duplicó el genoma completo provocó la divergencia funcional de las arañas con respecto a los escorpiones y sentó las bases del órgano con el que crean sus telas.

En la actualidad, todas las arañas poseen hileras, aunque no todas las especies utilizan estos órganos para tejer redes y ocupar el espacio tridimensional.

Los científicos ya habían identificado previamente ciertos genes que regulan la tendencia a la formación de estas estructuras de seda en determinadas especies de araña. Sin embargo, no estaba claro en qué momento evolutivo comenzaron esos genes a contribuir al desarrollo de las hileras.

Ahora, este grupo de investigadores chinos ha descrito cómo han utilizado técnicas de genómica a escala cromosómica, transcriptómica unicelular y otras herramientas para investigar esta cuestión.

Para ello, secuenciaron el ADN de la araña 'Luthela beijing' y del escorpión látigo, este último carente de hileras.

Al hacerlo, descubrieron pruebas de un antiguo evento de duplicación del genoma completo que se produjo durante la evolución temprana del clado de arácnidos de los 'Arachnopulmonata0.

Durante este evento, que tuvo lugar en el período Silúrico, un par de genes relacionados con la regulación de las hileras se divergió funcionalmente en las arañas respecto a los escorpiones.