Con lágrimas en los ojos, y caminando solo por una zona desértica, fue hallado en Río Grande (Texas, Estados Unidos) un niño migrante latino. "Yo venía con un grupo, me dejaron botado y no sé dónde están", contó entre sollozos el pequeño, de entre 10 y 12 años, a un conductor que lo encontró y lo reconfortó. "Venía a pedir auxilio, porque si no tal vez me van a robar, secuestrar o algo. Tengo miedo", añadió el niño, que pasó la noche caminando por un sector donde abundan los animales salvajes. El conductor era un agente -fuera de turno- de la patrulla fronteriza, y puso al menor bajo custodia de las autoridades estadounidenses, informó la cadena Telemundo.

