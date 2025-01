El 2024 fue el año más caluroso de la historia

El año 2024 fue el más cálido documentado a nivel global desde que hay registros y el primero en que la temperatura media superó en 1,5 °C el nivel preindustrial, informó este viernes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea.

El año pasado la temperatura media del aire en superficie fue de 15,10 ºC, lo que supone 0,72 ºC por encima de la temperatura media entre 1991 y 2020, y 0,12 °C más que en 2023, el anterior año más cálido de los registros, que se remontan a 1850, según informó este viernes esta institución con sede en Bonn (Alemania).

Esto equivale a 1,60 ºC por encima de la estimación de la temperatura entre 1850 y 1900, considerado el periodo preindustrial.

EU Earth observation satelite system Copernicus warns you: 2024 was the warmest year on record and the first to exceed 1.5°C above pre-industrial level.



The Global Climate Highlights Report 2024 urges us for a bold climate action to protect our planet.

