Lo dejaron solo: Gobierno y empresariado cuestionan dichos de consejero Sofofa por COP25

El Gobierno y parte del empresariado salió a defender la realización de la COP25 y la participación de las empresas en la instancia tras los dichos del consejero de la Sofofa, Fernando Barros, quien cuestionó el apoyo que ha dado el gremio al evento.

Durante el fin de semana se conoció una columna del abogado y empresario en el Diario Financiero donde aseguró que "resulta lamentable que el mundo empresarial no haya optado por un camino propio y aparezca validando al concurrir a financiar este encuentro".

En este sentido, durante la reunión del comité asesor de la COP25, los propios representantes de la Sofofa aclararon las opiniones de Barros y aseguraron que no es compartida por la presidencia del gremio, publicó el diario La Tercera.

Por su parte, desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), su presidente Alfonso Swett, manifestó que "nosotros estamos absolutamente cuadrados. El riesgo del cambio climático es algo que es visible a los ojos de cada persona que hoy día habita el planeta. Nosotros lo estamos viviendo en Chile".

"Ahora, lo importante es con la responsabilidad que nos ocupemos de ese riesgo, vamos a definir si ese riesgo se incrementa o disminuye. Nosotros estamos trabajando con mucha convicción para que ese riesgo disminuya", expresó.

Además, agregó que "yo no me quiero hacer cargo de acusaciones, me quiero hacer cargo del trabajo que estamos haciendo, de la convicción que tenemos y en definitiva, este es un tema que hoy día tenemos poco tiempo para avanzar, por lo tanto, yo más que entrar a debatir o a conflictuar este tema, nosotros lo que estamos entrando es a trabajar con mucha fuerza y convicción".

"Son declaraciones aisladas"

Por su parte, el gerente general de la COP25, Cristián Varela, conversó con Cooperativa a quien aseguró que "estas son declaraciones súper aisladas. Hoy día hay una abrumadora mayoría del sector empresarial y de la sociedad en general, que está absolutamente consciente de la importancia de actuar ya para el cambio climático".

"Yo estoy absolutamente seguro de que la mayoría del empresariado está cuadrado con esta causa, que se dan cuenta de la importancia de actuar, de ser parte de la solución y no mirar a la distancia y tomar palco. En todas las cosas hay voces disidentes y eso no es un problema mayor", manifestó Varela.

Los dichos también fueron respondidos desde La Moneda, donde la vocera Cecilia Pérez aseguró que "el cuidado de medio ambiente en forma seria, no solamente corresponde al Estado, al Gobierno, donde el compromiso del Presidente Sebastián Piñera ha sido determinante para poder recibir una cumbre tan importante como es la COP25 en Chile, sino que también, por parte de la sociedad civil y también del sector privado".

"Esperamos que en estas conversaciones que se están teniendo con los diferentes actores nos permitan llegar a la COP25 en Chile con una convicción de país: Tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que hacerlo entre todos, no podemos esperar y, por lo tanto, es tiempo de actuar", manifestó.

Barros es abogado y consejero de la Sofofa y además ocupa siete directorios de empresas entre los que está Oxiquim, empresa que funciona en Quintero y Puchuncaví. Entre quienes aprobaron sus dichos está el presidenciable José Antonio Kast.