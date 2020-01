El 2019 fue el segundo año más caluroso en la historia

La pasada década fue la más cálida desde que existen datos, mientras que 2019 fue el segundo año con temperaturas más altas de la historia, desde que hay registro, con una media de casi 1 °C superior a la del siglo XX, anunció el Gobierno de EE.UU.

Así lo muestra un estudio conjunto de la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOOA, en sus sigla en inglés), que también destaca que los últimos cinco años han sido los más calurosos que se han documentado, desde hace 140 años.

Nueve de los diez años con la media de temperatura más alta desde 1880 forman parte de los últimos 15 años.

Los datos de 2019 suponen que este fue el 43 año consecutivo con un aumento de las temperaturas terrestres y oceánicas respecto a la media del siglo pasado.

