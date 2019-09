La vía que estudia Chile para firmar el Acuerdo de Escazú

Este jueves 26 de septiembre, a las 10:00 horas, los países de América Latina y el Caribe tienen una ceremonia en la ONU para suscribir o ratificar el tratado de Escazú, a un año de la firma del acuerdo.

Aunque para los expertos se trata de una ceremonia simbólica por el primer año, consideran que no es menos importante a la hora de dar señales por parte de los países, sobre todo en el caso de Chile, considerando que es el organizador de la COP 25 que se efectuará en diciembre próximo.

Si bien el Presidente Piñera se abrió a respaldar este acuerdo "con reservas", la abogada especialista en relaciones internacionales Paulina Astroza dijo que el artículo 23 del Tratado de Escazú no permite hacer estas reservas.

Igualmente la abogada explicó que de todos modos se puede firmar el documento mediante una declaración interpretativa.

"El Acuerdo de Escazú no admite reservas, eso está en el artículo 23 clarísimamente prohibido. Lo que podría ocurrir es que Chile firmara el tratado efectuando lo que se denomina una declaración interpretativa, que no es lo mismo que una reserva", aseveró la experta.

"La declaración interpretativa puede dejar explícitamente establecido qué entiende el Estado por algún concepto, pero eso no es una reserva. Cuando se firma un acuerdo de este tipo, el efecto de la firma significa que el texto queda fijo, inalterable, salvo que todas las partes estén de acuerdo en modificar el texto, pero significaría reabrir una nueva negociación", agregó.

Las dudas de Chile

Escazú ya tiene 17 países firmantes, uno incluso ya ratificó el tratado -Guyana-, por lo que se ve lejano que se reabra una etapa de reservas.

La duda de Chile se mantiene en el artículo 11, que establece que a los países sin litoral –Bolivia y Paraguay- se les debe prestar consideración y cooperación, lo que hace ruido al Gobierno porque consideran que esas menciones, unidas al pacto de Bogotá, podrían llevar a Chile de nuevo ante la Corte Internacional de Justicia.

No obstante, esta razón para la no firma del acuerdo es refutada por el académico de la U. Central y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros.

"En un acuerdo internacional los Estados privilegian lo que es el actuar en conjunto y no se parapetan en un ya superado concepto de soberanía, de tal manera que, a mi juicio, el tema del argumento de soberanía no corresponde", planteó.

"Y lo que se refiere a eventuales acciones que pudiera haber en el plano internacional, haciendo actuar a los tribunales internacionales de justicia, y en particular a la Corte Internacional de Justicia, yo creo que también es un aspecto que está bastante superado en el debate", recalcó Riveros.

Aunque Chile mantiene las dudas en cuanto a firmar el tratado de Escazú, el canciller Teodoro Ribera dijo en una entrevista radial que se está trabajando en la posibilidad de efectuar declaraciones interpretativas.