BBC nombró como director general a un exejecutivo de Google

La BBC nombró como director general al exejecutivo de Google Matt Brittin, quien asumirá el 18 de mayo en reemplazo de Tim Davie, tras su dimisión por la polémica edición de un discurso de Donald Trump en un documental del programa 'Panorama'.

Brittin, de 57 años y expresidente de operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, llega en un momento clave para la radiotelevisión pública británica.

El presidente de la BBC, Samir Shah, destacó que el nuevo director "aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en transformación" y lo definió como "un líder excepcional".

Asimismo, advirtió que el nombramiento se produce en un momento "crítico" y que "es evidente que se necesitan reformas radicales, en su modelo de financiación y en el marco en el que opera".

Por su parte, Brittin expresó sus ganas de "empezar el trabajo" en lo que calificó como "un momento de verdadero riesgo, pero también de verdadera oportunidad".

"El Reino Unido necesita una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en rápida evolución", afirmó, y agregó que la corporación "necesita la velocidad y la energía para estar donde están las historias y las audiencias".

El nuevo director será el primer responsable de la BBC proveniente del sector tecnológico, sin trayectoria en producción televisiva o periodismo, por lo que se espera que designe a un adjunto con experiencia editorial.

Su antecesor dejó el cargo tras la controversia por la edición de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, que daba la impresión de que había incitado a los disturbios en el Capitolio. Aunque la BBC pidió disculpas, rechazó pagar una compensación, lo que derivó en la demanda del mandatario.

Brittin tendrá la tarea de recuperar la reputación de la cadena y reforzar su posición frente a la creciente competencia de las plataformas tecnológicas, en un contexto de transformación digital.

Además, asumirá cuando comienza la revisión del 'Royal Charter', cuyo marco vigente expira en 2027 y que definirá el futuro del modelo de financiamiento basado en el canon que pagan los hogares con televisor.

Primer "director tecnológico"

Nacido el 1 de septiembre de 1968 en Walton-on-Thames, en el condado de Surrey, Brittin se licenció en Economía y Geografía en la Universidad de Cambridge. Está casado y tiene dos hijos.

También representó al Reino Unido en remo entre 1985 y 1989, periodo en el que obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 1989. Tras cursar un máster en la London Business School, inició su carrera en Trinity Mirror, donde llegó a ser director comercial y de estrategia digital.

En 2007 se incorporó a Google, donde ocupó diversos cargos hasta asumir en 2014 la presidencia para Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

El año pasado decidió dejar la empresa para tomarse un descanso. Sobre ese periodo, comentó en LinkedIn: "Ya me he dejado barba, me compré una barca de remo individual y planeo aprender a bucear con mi hijo".

En enero de 2026 fue distinguido como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) por sus servicios a la tecnología y las habilidades digitales.

Durante su paso por Google, compareció ante el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico en 2012 por la baja carga impositiva de la empresa en el Reino Unido. Un año después, la entonces presidenta del comité, Margaret Hodge, acusó a la filial de ser "calculadora y poco ética" por sus prácticas fiscales.

Según la prensa, Matt Brittin era bien evaluado dentro de la compañía y por sus equipos de trabajo.