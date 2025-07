CBS-Gate: Trump anunció acuerdo de US$36 millones con Paramount para cerrar litigio

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes que llegó a un acuerdo por más de 36 millones de dólares con el grupo Paramount Global, que engloba a la cadena CBS, para cerrar finalmente el litigio por la entrevista que realizó en 2024 a su entonces rival, la vicepresidenta Kamala Harris.

"Acabamos de lograr una GRAN E IMPORTANTE VICTORIA en nuestra histórica demanda contra (el programa) '60 Minutes', CBS y Paramount", celebró en su red Truth Social.

El líder republicano consideró en esa plataforma que CBS y su compañía matriz "sabían que habían defraudado a los estadounidenses y estaban desesperados por llegar a un acuerdo".

Trump precisó que Paramount, CBS y '60 minutes' han pagado ya 16 millones de dólares y anticipó la recepción de 20 millones más de los nuevos propietarios en publicidad, anuncios de servicio público o programación similar, hasta ese total superior a los 36 millones.

El mandatario estadounidense consideró que se trata de una victoria más en la "larga lista" de triunfos contra "medios de comunicación falsos" a los que su Administración está pidiendo cuentas "por su fraude y engaño generalizados".

"The Wall Street Journal, el fracasado The New York Times, The Washington Post, MSDNC, CNN y todos los demás medios tradicionales mentirosos están sobre aviso de que los días en que se les permitía engañar al pueblo estadounidense han terminado", concluyó.

El origen del escándalo

El pasado 2 de julio, Paramount adelantó que había aceptado desembolsar los 16 millones, un pago que Trump confirmó haber recibido este martes y al que le sumó los otros 20.

La empresa señaló en ese primer comunicado que prefería pagar a luchar contra lo que calificó de demanda "sin fundamento" y en la que Trump pedía inicialmente 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios, cifra que posteriormente aumentó a 20.000 millones.

Con ese pacto, la firma confió en haber eliminado el último obstáculo para su fusión con Skydance Media, una operación que está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El líder republicano había presentado su primera demanda civil en octubre del año pasado ante un tribunal de Texas alegando que la edición de la entrevista a Harris en '60 Minutes' favorecía a la entonces vicepresidenta demócrata a pocos días de los comicios del 5 de noviembre.

En concreto, se denunció que CBS emitió diferentes respuestas a una misma pregunta en '60 Minutes' y en un extracto previo para el programa 'Face the Nation' de manera manipuladora, a lo que el medio respondió que la acción legal no tiene base.

La mención de Trump a The Wall Street Journal en Truth no es casual: el viernes presentó una demanda contra ese rotativo, News Corp -conglomerado que engloba al diario-, el propietario de este último, Rupert Murdoch, y dos redactores por atribuirle una carta enviada al financiero Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y acusado de tráfico sexual de menores.