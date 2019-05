Denuncian agresivo ataque homofóbico de una mujer en Vitacura

Una mujer atacó a un grupo de jóvenes en un servicentro UPA! en Vitacura y el registro se viralizó por la agresividad de este acto homofóbico. Uno de los afectados fue Daniel Arri, quien compartió el hecho en su cuenta de Instagram.

"Esto no es una funa, pues claramente la mujer no está en sus cabales. Afortunadamente fui yo quien tuvo que soportar esos gritos e insultos y lo tomé consciente de que provenían de alguien que no sabía lo que hablaba", escribió Daniel.

"¿Qué hubiera pasado si fuera al contrario? ¿Si un niño hubiera estado en mi lugar? ¿Si alguien con depresión hubiera tenido que aguantar todo esto? Atacar a otras personas no está bien. Incluso el ataque verbal puede ser peor que el físico en algunos casos", agregó el atacado.

Los videos muestran cómo la mujer, totalmente fuera de sí, le grita a Daniel y le pregunta a los gritos si es hombre o mujer, además de sus preferencias sexuales. El rechazo en redes sociales es mayoritario.

Los hechos: