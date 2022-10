Joven que recibió la primera cédula no binaria pide "ley de reconocimiento y reparación trans"

Después de hacer historia al ser la primera persona adulta en recibir una cédula de identidad no binaria en el país, Shane Cienfuegos, activista de la diversidad sexual y genérica, planteó que una de las urgencias para la inclusión de chilenos trans es una "ley de reconocimiento y reparación".

En una entrevista publicada por la U. de Chile -su casa de estudios-, enfatizó que "tenemos que abogar por una ley de reconocimiento y reparación trans, travesti y no binaria, considerando que tenemos una población trans adulta mayor que me toca atender desde la praxis, desde el trabajo social, que se está muriendo producto de la silicona industrial, de que están en situación de calle, de VIH Sida, del abandono del Estado a través de la inacción, que no es otra cosa que violencia".

"Eso es algo que se tiene que abordar ya, porque cada vez que muere una persona trans muere parte de la memoria histórica de la diversidad sexual y de género. Las personas trans adultas mayores deberían ser patrimonio inmaterial, porque desarrollaron cultura, arte, disciplina. Les debemos mucho", aseveró.

A su juicio, este reconocimiento a ese grupo humano también debe implicar "una redistribución de la riqueza en términos de pensiones, becas, una retribución cultural, que personas trans puedan acceder al cine, al arte, al teatro, a la música".

INCLUSIÓN A NIVEL ESTADÍSTICO

Si bien Cienfuegos considera que el juicio que ordenó al Registro Civil entregarle el inédito carnet "es un paso significativo en cuanto a temas de visibilidad", apuntó que ello "también supone un desafío para el Instituto Nacional de Estadísticas, en cuanto a la elaboración y reformulación de políticas públicas".

Esto, porque "en la actualidad, no se tiene incorporada la variable de identidad de género dentro de los datos estadísticos del INE. Y si se llegase a preguntar, va a quedar como un dato más, un dato muerto, porque al momento de hacer análisis de políticas sociales, de cómo están los índices de pobreza o cómo está la inserción laboral, es la categoría sexo la que predomina en correlación a trabajo, salud y vivienda. Creo que esto es un error que responde a una forma de elaborar políticas públicas del siglo pasado".

En ese sentido, le activista plantea que ampliar la variable identidad de género "en correlación a salud, vivienda, trabajo y sistema de cuidado nos permitiría hacer una transversalización de la perspectiva de género que respondiera a las necesidades de las coyunturas actuales en materia de equidad y diversidad".

Asimismo, emplazó a "relevar la categoría de identidad de género dentro de los estudios estadísticos del INE para poder reformular y pensar políticas públicas en relación a las otras variables de la vida humana. Si esto llega a ocurrir, Chile por fin podría pagar la gran deuda histórica que no solamente tiene con la diversidad sexual, sino con muchos otros grupos históricamente segregados y marginados. Creo que eso es lo que viene después de lo no binario".

Cienfuegos actualmente cursa el Magíster en Estudios de Género en la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, que espera terminar con el primer diploma con lenguaje inclusivo de tal nivel. "La Universidad de Chile me brindó la posibilidad de poder generar conocimiento científico y ponerlo al servicio de mi comunidad para batallar los discursos de odio que están fundamentados en el pensamiento común", reflexionó.