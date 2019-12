Pareja gay fue expulsada de un bar por bailar en público

La expulsión de una pareja homosexual estadounidense este domingo, por bailar en un bar en un municipio en el centro de Puerto Rico, provocó una ola de críticas en la isla.

Según uno de los protagonistas del video, identificado como Trey May, él bailaba junto a otro hombre en el negocio "Gyros" en Orocovis, cuando un empleado del establecimiento les pidió que se detuvieran.

"Los heterosexuales pueden bailar, pero no hombre con hombre", dijo el empleado a la pareja gay.

THREAD: A gay couple vacationing in Puerto Rico says they were told to leave 'Gyros' bar in Orocovis b/c 2 men were dancing together.

Luis Santiago-Rivera says a bar employee stopped them, as they danced, to say, 'Heterosexuals can dance, not men with men"pic.twitter.com/9yKcyrogop