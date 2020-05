Pixar presenta a su primer personaje principal gay en cortometraje

"Out", un cortometraje lanzado en la plataforma de streaming Disney+ este viernes, tiene el primer personaje principal gay creado por Pixar.

La pieza audiovisual de nueve minutos sigue a un hombre llamado Greg que lucha por hablar con sus padres mientras se prepara para mudarse a la ciudad con su novio, Manuel.

La agitación interna de Greg aumenta cuando sus padres lo sorprenden y vienen a ayudarlo a empacar. En un giro mágico de los acontecimientos, Greg cambia cuerpos con su perro, y cuando trata de ocultar evidencia de su relación, pronto se da cuenta de que no debe ocultar quién es realmente a sus padres.

"Out" debutó en Disney+ a través de su serie SparkShorts, en la que los creadores de Pixar exhiben proyectos independientes. El corto fue dirigido por Steven Clay Hunter, cuyos créditos anteriores incluyen "Finding Nemo" y "WALL-E".

Recientemente, "Unidos" de Disney junto a Pixar tuvo el personaje de una cíclope púrpura que mencionó que tenía novia. Además, en "Toy Story 4" y "Buscando a Dory" también tuvieron escenas rápidas de parejas del mismo sexo.

