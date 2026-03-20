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Tópicos: Sociedad | Mujer

Acusan a una mujer de asesinato tras supuestamente tomar píldoras abortivas en EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La imputación surgió luego de que la paciente diera a luz a una bebé prematura que falleció poco después, en un caso inédito bajo la legislación vigente en Georgia

Acusan a una mujer de asesinato tras supuestamente tomar píldoras abortivas en EE.UU.
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Autoridades del estado de Georgia acusaron de asesinato a una mujer que supuestamente tomó píldoras abortivas y dio a luz a una niña prematura que murió poco después, en el que sería la primera imputación de este tipo, desde que el estado impuso la prohibición al aborto.

Alexia Moore, de 31 años, acudió en diciembre pasado a urgencias con un fuerte dolor abdominal. La mujer dio a luz a la bebé que tenía entre 22 y 24 semanas de gestación y presentaba "actividad cardíaca", según la orden de arresto citada por el periódico The Washington Post.

La niña murió una hora después de haber nacido. La policía interrogó a la mujer en el hospital y después al acusó mismo de asesinato grave.

Según los documentos judiciales citados por el rotativo capitalino, la mujer comunicó al personal médico que estaba embarazada y había tomado píldoras de misoprostol para interrumpir la gestación.

Legislación estatal

Esta sería la primera imputación de este tipo desde que se implementó en Georgia una ley que prohíbe los abortos desde el momento en que se detecta la actividad cardíaca en un embrión, generalmente alrededor de las seis semanas, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, el año 2019.

Defensores de los derechos reproductivos demandaron la medida, que entró en vigencia en 2022, aupada por la sentencia de ese año de la Corte Suprema de EE.UU., que eliminó las protecciones federales a la interrupción voluntaria del embarazo.

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