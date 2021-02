Una joven danesa, llamada Eldina Jaganjac, decidió aportar con un grano de arena a romper los estándares de belleza femeninos. La joven no se depila sus bigotes y cejas hace más de un año y su historia se ha hecho viral en distintos medios. Pese a estar muy segura de su decisión, la mujer de 31 años contó que ha sido víctima de acoso y burla. "Creo que ver a una mujer haciendo algo que se considera menos femenino confunde a los adolescentes (...) Comienzan a cuestionar las normas y también lo que significa ser un hombre. He notado que algunos hombres adultos miran mis piernas sin afeitar y mis cejas como si tuviera una tercera cabeza", contó a The Sun. "Al igual que muchas otras mujeres, he aprendido a aceptarme. Por ejemplo, solía no sentirme cómoda al salir a la calle a menos que mis cejas fueran del tamaño pequeño aceptado, y no asistía al gimnasio a menos que mis piernas estuvieran bien afeitadas. Ahora, he optado por centrarme en mis tareas y metas y menos en cómo me veo mientras las hago y si le agrado o no a la gente", asegura.

LEER ARTICULO COMPLETO