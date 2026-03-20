Operación mundial desmanteló red con más de 373 mil sitios web de abuso infantil

Una operación internacional desmanteló una red de más de 373 mil sitios web en la internet oscura dedicados a ofrecer material de abuso sexual infantil y otros servicios delictivos, en el marco de la Operación Alice, que se extendió por diez días y contó con la participación de autoridades de 23 países.

La investigación permitió identificar al operador de la red, un hombre de 35 años residente en China, así como a 440 clientes en todo el mundo. Las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto internacional en su contra, mientras continúan las diligencias sobre más de un centenar de los usuarios detectados.

El caso es resultado de casi cinco años de trabajo investigativo. Según los antecedentes, el sospechoso gestionó desde noviembre de 2019 una infraestructura de hasta 287 servidores simultáneos, 105 de ellos ubicados en Alemania, los cuales ya fueron intervenidos.

A través de más de 90 mil dominios en la dark web -una red diseñada para ocultar la identidad de sus usuarios- se ofrecían supuestos paquetes de material ilícito a precios que oscilaban entre 17 y 215 euros (entre 17.000 y 215.000 pesos chilenos), pagados mediante criptomonedas como bitcoin.

Sin embargo, las plataformas operaban como una estafa: el contenido solo se mostraba en vista previa y nunca se entregaba. Pese a ello, quienes intentaron adquirirlo quedaron bajo sospecha de delitos vinculados al abuso sexual infantil. Se estima que el operador obtuvo cerca de 345 mil euros mediante unos 10 mil clientes.

Además, la red ofrecía otros servicios ilegales, como datos de tarjetas de crédito robadas y accesos ilícitos a sistemas informáticos.

Durante el desarrollo de la investigación, las autoridades actuaron de inmediato ante posibles riesgos para menores. En agosto de 2023, por ejemplo, la policía de Baviera allanó la vivienda de un hombre de 31 años que había pagado por este tipo de material, quien posteriormente fue condenado.

La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, destacó el alcance del operativo: "No hay lugar donde esconderse para los delincuentes cuando la comunidad policial internacional trabaja codo con codo".

"Los encontraremos y les pediremos rendir cuentas. Europol seguirá protegiendo a los menores, apoyando a las víctimas y persiguiendo a los responsables", agregó.

En la operación participaron fuerzas policiales de países como España, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.