Famosa actriz porno funó a colega luego ser atacada por su cuerpo

Este viernes, la famosa actriz porno Lisa Ann hizo un llamado a boicotear un show que hará su colega Nikki Benz en un club nocturno en Pittsburgh, EE.UU. Todo se desató por un "chiste" de Benz.

La rubia comentó que a la morena le faltaba "comerse una hamburguesa", aludiendo a lo extremadamente flaca que se encontraría Ann, de 46 años. Este comentario le dolió y se inició una guerra en Twitter sobre el bullying.

"Como chica de Pensilvania, insto a todos los de Pittsburgh a que enfrenten a los matones y NO vean a Nikki Benz en Blush este fin de semana. Este es un ejemplo de los 100 comentarios en las últimas 72 horas, todos iniciados por Nikki", publicó Ann con el #Stopbullying.

La versión de Benz, de 36 años y que alguna vez compartió set con Ann, es diferente. Esta pelea puede ser una treta para dos íconos de la industria para adultos que no quieren perder su protagonismo.

"Queridos fans, antes de elegir un lado, conozcan la historia entera. Nadie está acosando a Lisa y le pido disculpas si mi broma de 'comer una hamburguesa' no fue graciosa. Lo siento", publicó en Twitter.

Benz no estaba sola en este pelea, ya que el productor Jules Jordan afirmó que si hay alguien que haya bullying en la industria porno, ella es Lisa Ann. Ante los dichos, Ann grabó un video que compartió en su cuenta.

"Ella dijo que era un chiste. Para mí, no puedes hacer una broma con una enemiga, sino que las haces con tus amigas. No fue una broma", replicó este viernes Lisa Ann, en una historia que parece no tener fin.

La historia de peleas entre Benz y Ann viene desde 2014, cuando ambas llegaron a la justicia por ataques y acusaciones cruzadas, que incluyen incluso a los seres queridos de ambas.

"El año que estuvimos en tribunales, me costó muchos problemas, dinero, afectó a mi familia y la relación con ellos por el resto de mi vida. También afectó mi seguridad", agregó Ann.

El intercambio de mensajes entre ellas:

As a Pennsylvania girl myself, I urge all of Pittsburgh to stand up to bullies and NOT see Nikki Benz at Blush this weekend. This is one example of about 100 of these comments in the past 72 hours, all started by Nikki #StopBulling #DontSupportBullies pic.twitter.com/QrJnKbEsTU — Lisa Ann (@thereallisaann) 14 de diciembre de 2018

Sorry Lisa! Me saying “eat a burger” was a joke and I apologize if you took it the wrong way. Sorry. I’ll stop joking about burgers all together. Once again, accept my apology. I can’t tag you. Forgot your Twitter. pic.twitter.com/WeEPiztQ7o — NIKKI BENZ (@nikkibenz) 9 de diciembre de 2018