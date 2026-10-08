Escritora canadiense Anne Carson obtuvo el Premio Nobel de Literatura

La escritora canadiense Anne Carson fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura por la Real Academia Sueca.

Al entregar las razones para premiar a la autora norteamericana, se destacó "su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, habló con Carson por teléfono pocos minutos antes del anuncio.

"Ella se quedó muy sorprendida. Me dijo que está en Islandia, donde está escuchando al viento. Estaba sorprendida, pero muy feliz, he podido notarlo por su voz", indicó.

Carson, nacida en Toronto en 1950, es la décimo novena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura.

Los dos Premios Nobel que ha recibido la literatura canadiense han sido ambas para mujeres.

En 2013 había sido galardonada Alice Munro.

Aunque Saul Bellow, galardonado en 1976, había nacido en Canadá, era ciudadano estadounidense y vivió la mayor parte de su vida en EE.UU.

La obra de Carson está marcada por el diálogo con la antigüedad greco-latina.

En 1981 publico su tesis doctoral sobre en literaturas clásicas cuyo título, en latín, "Odi et Amo ergo sum" ("Odio y amo luego existo"), variaba la famosa frase de René Descartes "Cogito ergo sum" ("Pienso luego existo").

A lo largo de toda su carrera ha combinado la escritura de poesía con el trabajo de traducción y la docencia en diversas universidades.

Casi toda su producción literaria se ha centrado en "la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados", según la Academia.

Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.

Amante de la literatura clásica

Profundamente reservada, Carson es reticente a que hablen sobre su vida privada, que guarda celosamente, por lo que hay pocos datos biográficos oficiales.

Desde muy joven fue una apasionada de la literatura clásica, eje de su obra. Su primer acercamiento con la literatura fue en el instituto cuando un profesor la invitó a que profundizara sobre la cultura y el lenguaje de la Grecia clásica, lo que reconoce que le ayudó a formarse como futura escritora.

Como profesora de cultura clásica, con una sólida formación en lenguas clásicas, literatura comparada, antropología e historia, en su obra suele haber referencia a estos temas.

Por ejemplo, la Grecia clásica aparece en obras como "Eros dulce y amargo", publicada en 1986, donde realiza un análisis del concepto clásico griego referido al amor y la pasión.

Su poesía, difícilmente clasificable, llega a ser incomprensible para algunos, y ella misma ha reconocido en las pocas entrevistas que ha concedido que no tiene "flexibilidad lírica, ni agudeza sentimental". Estudio y creación se interrumpen en su obra como una "deformación profesional", ha asegurado.

Carson es, a juicio de la crítica, una de las escritoras más exquisitas y eruditas de la literatura contemporánea, además de autora de una obra hipnótica, en la que fusiona estilos, referencias y formatos, y apuesta por lo híbrido entre lo grecolatino, lo medieval y lo contemporáneo.

Así ha ido creando un mundo exquisito, un collage entre poesía, disertación, ensayo y drama, con aportaciones incluso a veces de ópera.

Extensa obra

Tras "Eros dulce y amargo", publicó "Short Talks" (1992), "Plainwater" y "Cristal, ironía y Dios" (1995), antes de alcanzar una gran repercusión con "Autobiografía de rojo: una novela en verso" (1998), una reinterpretación contemporánea del mito de Gerión escrita en forma de novela en verso.

A estas siguieron "Economía de lo que no se pierde" (1999) y "Hombres en horas libres" (2000), por la que gano su primer Griffin Poetry Prize. Un año después publicó "La belleza del marido" (2001), que le valió el Premio T. S. Eliot, del que se convirtió en la primera mujer ganadora.

Como traductora ha publicado "Si no, el invierno: Fragmentos de Safo" (2002), con sus traducciones de los fragmentos conservados de la poeta griega.

Más tarde publicó "Decreación: Poesía, ensayo y ópera" (2005) y "Lecciones de dolor: Cuatro obras de Eurípides" (2006), con traducciones de las cuatro tragedias.

En 2010 publicó "Nox". Y siguió con "Antigonick" (2012), su versión de la "Antígona" de Sófocles. Tres años después realizó otra traducción para una producción teatral dirigida por Ivo van Hove, con Juliette Binoche como protagonista.

Retomó en "Red Doc" (2013) los personajes de "Autobiografía de rojo", obra que recibió en 2014 su segundo Griffin Poetry Prize.

En "Norma Jean Baker de Troya" (2019) contrapone a dos iconos: la estrella de Hollywood Marilyn Monroe y Helena de Troya.

Múltiples premios

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Literario Lannan de Poesía (1996), el Premio Pushcart (1997), una beca Guggenheim (1998) y una beca MacArthur (2000). Es además miembro honorario internacional de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias desde 1999.

Entre sus principales galardones también destacan el Premio T. S. Eliot (2001) o el PEN Award for Poetry in Translation (2010).

En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado destacó "la originalidad de la obra" construida desde el conocimiento del mundo grecolatino.

También cuenta con una extensa trayectoria académica y ha impartido clases en las universidades de McGill, Michigan y Princeton.