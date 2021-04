Cura confesó en plena misa que deja el sacerdocio porque se enamoró

Un sacerdote italiano reveló en una misa dominical que dejaría su sótana tras enamorarse de una mujer. "Mi corazón se enamoró, nunca he tenido la posibilidad de traicionar las promesas que hice. Pero quiero intentar vivir este amor", dijo Riccardo Ceccobelli a los asistentes.

Ceccobelli, que es cura de la diócesis de Todi, fue suspendido del servicio e inició los trámites para volver al estado laico, según contó a la prensa.

La respuesta del obispo de la ciudad fue de total apoyo a la decisión del sacerdote: "Agradezco a don Riccardo todo el servicio prestado hasta ahora. Y en primer lugar, le envío mis más sinceros deseos para que esa decisión, tomada en plena libertad como él mismo me dijo, le garantice la paz y la serenidad"

El diario II Corriere della Sera contó que "todo el mundo sabía" en su pueblo que él estaba con una mujer. La identidad de ella no ha sido divulgada. "No logro ser coherente, transparente y correcto con ( la Iglesia, ndr) como lo he sido hasta ahora", dijo en un comunicado.