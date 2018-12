Entregan recomendaciones para comer menos y más sano

Está llegando el verano y, con ello, las vacaciones para muchos chilenos, ante lo cual expertos recomiendan no desordenarse con la alimentación y procurar que esta incluya diversos alimentos para mantenerse sanos y evitar el exceso de peso.

"Tanto o más importante que cuidar y escoger adecuadamente lo que comemos es hacerlo en la proporción justa", aseguró el nutricionista de Nestlé, Angelo Liberona, quien entregó cinco consejos para comer menos y mejor.

Las texturas de los alimentos influyen en la cantidad que consumimos: "La razón es que los alimentos de textura más dura, como el pan baguette, hacen necesario masticar más veces, tardándonos más en comer y finalmente llevándonos a comer hasta un 13 por ciento menos de calorías".

Alimentos de formas alargadas provocan mayor saciedad: "A igual gramaje, un producto de estructura más alargada generará un menor consumo que el mismo producto en un formato más compacto".

Jamás comer apurados: "Hacerlo apurados nos lleva a no tomar conciencia de lo que estamos consumiendo, no seleccionar bien los alimentos, masticarlos menos y -especialmente- no saber cuándo detenernos, ya que el cerebro demora alrededor de 20 minutos en dar señal de que estamos saciados".

Efecto de unidad: "Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que el número de unidades que consumimos tiene mayor influencia que el tamaño de las mismas, en la cantidad final".

Cuidado con los envases: "En los últimos 50 años el tamaño de los envases de alimentos, de las porciones e incluso de la vajilla ha aumentado de forma importante. Este factor es uno de tantos que podría estar contribuyendo a las actuales cifras de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, especialmente en países desarrollados o en vías de desarrollo".