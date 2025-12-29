Carolina Goic se reunió con el equipo de Kast para abordar políticas sobre el cáncer

La exsenadora Carolina Goic, otrora presidenta de la Democracia Cristiana (DC), se reunió este lunes -en la denominada "Moneda chica"- con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, para abordar la continuidad y el fortalecimiento de políticas públicas destinadas al tratamiento del cáncer.

"Valoramos mucho este espacio donde hemos sido convocados distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil en cáncer", indicó la también excandidata presidencial en las elecciones de 2017, quien superó con éxito un tratamiento contra un cáncer linfático en 2013.

"Creemos que este es un paso importante porque, a pocas semanas de las elecciones, el poder reunirse para ratificar el cómo va a ser abordado el cáncer por parte de la nueva administración, que el cáncer va a ser una prioridad, que va a significar facilitar medidas que permitan abordar no solo la lista de espera, sino también muchos mecanismos de gestión que permitan ir a la par de la urgencia que tienen las personas en cáncer", puntualizó.

En ese sentido, Goic enfatizó que "lo más relevante es que aquellos compromisos que se pongan sobre la mesa se cumplan. Hay una buena acogida, lo reconocemos y lo agradecemos".

Finalmente, la exparlamentaria aseguró que existe un compromiso de seguir trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil con el equipo de Kast en temas relacionados con salud.