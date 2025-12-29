Carolina Goic se reunió con el equipo de Kast para abordar políticas sobre el cáncer
La exsenadora valoró la apertura del equipo del Presidente electo para trabajar con la sociedad civil en la reducción de listas de espera y mejora en la gestión oncológica.
"Lo más relevante es que aquellos compromisos que se pongan sobre la mesa se cumplan", aseguró la otrora presidenta de la DC, quien superó un cáncer linfático en 2013.
Tras el encuentro, Goic aseguró que hubo "una buena acogida (por parte de Republicanos): lo reconocemos y lo agradecemos".