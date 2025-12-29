Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.6°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Salud | Cáncer

Carolina Goic se reunió con el equipo de Kast para abordar políticas sobre el cáncer

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exsenadora valoró la apertura del equipo del Presidente electo para trabajar con la sociedad civil en la reducción de listas de espera y mejora en la gestión oncológica.

"Lo más relevante es que aquellos compromisos que se pongan sobre la mesa se cumplan", aseguró la otrora presidenta de la DC, quien superó un cáncer linfático en 2013.

Carolina Goic se reunió con el equipo de Kast para abordar políticas sobre el cáncer
 Carolina Goic (Instagram)

Tras el encuentro, Goic aseguró que hubo "una buena acogida (por parte de Republicanos): lo reconocemos y lo agradecemos".

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La exsenadora Carolina Goic, otrora presidenta de la Democracia Cristiana (DC), se reunió este lunes -en la denominada "Moneda chica"- con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, para abordar la continuidad y el fortalecimiento de políticas públicas destinadas al tratamiento del cáncer.

"Valoramos mucho este espacio donde hemos sido convocados distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil en cáncer", indicó la también excandidata presidencial en las elecciones de 2017, quien superó con éxito un tratamiento contra un cáncer linfático en 2013.

"Creemos que este es un paso importante porque, a pocas semanas de las elecciones, el poder reunirse para ratificar el cómo va a ser abordado el cáncer por parte de la nueva administración, que el cáncer va a ser una prioridad, que va a significar facilitar medidas que permitan abordar no solo la lista de espera, sino también muchos mecanismos de gestión que permitan ir a la par de la urgencia que tienen las personas en cáncer", puntualizó.

En ese sentido, Goic enfatizó que "lo más relevante es que aquellos compromisos que se pongan sobre la mesa se cumplan. Hay una buena acogida, lo reconocemos y lo agradecemos".

Finalmente, la exparlamentaria aseguró que existe un compromiso de seguir trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil con el equipo de Kast en temas relacionados con salud.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada