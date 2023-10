El ABC del cáncer de mama: Tratamientos, exámenes e incidencia

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y en Una Nueva Mañana de Cooperativa conversamos con la doctora Carolina Barriga, cirujana oncólogo de la Clínica Alemana y directora de la Corporación Yo Mujer, sobre los tipos de cánceres, los tratamientos y los exámenes.

¿Qué es el cáncer triple negativo?

Es un tipo de cáncer de mama. Hay cuatro tipo de cáncer de mama: los luminales, que está el luminal A, que es el que tiene mejor pronóstico, es el menos agresivo de los cáncer de mama; tenemos el luminal B, que también no es tan agresivo como los otros; y tenemos dos que son más agresivos, que es el triple negativo y el HER2.

El cáncer de mama triple negativo es un cáncer que se caracteriza porque no tiene receptores hormonales, o sea no tiene receptores de estrógeno ni de progesterona, y eso hace que sea un tumor que nos deja con una herramienta menos de trabajo porque no le podemos dar tratamiento de hormonoterapia y además es un cáncer más agresivo. Corresponde a un 15% de los cánceres de mama.

¿Cuáles son las mujeres más propensas a tener cáncer triple negativo?

Lo estamos viendo en mujeres más jóvenes, menores de 50 años. Un 20% de estos cánceres triple negativo están asociados a mutaciones genéticas, entonces si tienes una paciente con cáncer triple negativo, hay que hacerle un estudio para ver si tiene una mutación genética, porque la paciente tiene un 50% de riesgo de heredarla a los hijos, así que hay que tratar a la paciente de manera distinta, porque se asocia principalmente a una mutación BRCA1, y eso está asociado también a cáncer de ovario. Si tú tienes esa mutación, tienes un 80% de riesgo a los 70 años de hacer un cáncer de mama.

Cuando ya se ha detectado el cáncer triple negativo, ¿cuáles son los tratamientos?

Cuando son tumores de más de 5 milímetros o tienes compromiso en los ganglios de la axila, va a ir a quimioterapia. Ahora, depende de cuánto mida, porque en algunos casos se parte antes con la quimioterapia, porque estos tumores responden muy bien a la quimioterapia y ahora tenemos medicamentos de inmunoterapia, que mejoran mucho la respuesta.

Un 60-65% de estos tumores cuando parten con este tratamiento de quimioterapia más inmunoterapia, responde completo, o sea cuando vas a operar la zona, ya no hay cáncer, eso se llama respuesta patológica completa, y una paciente con un cáncer triple negativo que tenga respuesta patológica completa pasa a tener un pronóstico tan bueno como una paciente que tiene un cáncer luminal A.

Estos tumores son agresivos en un porcentaje importante de pacientes, se presentan ya como tumor palpable, y algunos se llaman cáncer de intervalo. Es decir, si la mujer se hizo la mamografía en marzo, el cáncer aparece 6-7 meses después, en septiembre, entonces es importante la mamografía una vez al año y el autoexamen mamario.

Un 65% de los casos con los medicamentos que tenemos ahora, el tumor desaparece y eso es una muy buena noticia.

¿Cómo está el tema de las mamografías en Chile, se ha avanzado y qué falta?

Falta mucho. El Estado a través de distintos programas de salud ofrece mamografías gratis a las mujeres entre los 50-60 años sin necesidad de orden médica. Pero estos programas de mamografías gratis, sólo el 38% de las mujeres lo toma, entonces falta mucha educación para tomar consciencia de lo importante de la mamografía.

Si yo puedo dar un mensaje es por favor después de los 40 años, una vez al año, hacerse la mamografía.

¿Sirve autoexaminarse las mamas?

El autoexamen es importante, pero no reemplaza para nada la mamografía. Aun así es importante porque la mamografía la indicación es hacerla sobre los 40 años, y una paciente menor de 40 años que no tiene indicación de mamografía y puede tener un cáncer triple negativo, si no se lo palpa lo va a encontrar en etapas más avanzadas.

Si la paciente tuvo algún familiar de primer grado, por ejemplo, si la mamá tuvo a los 45 años un cáncer de mama, la hija tiene que partir 10 años antes con una mamografía.

¿Por qué se realizan las mamografías desde los 40 años?

Porque sobre los 40 años empieza a aumentar el riesgo de hacerse un cáncer de mama, más o menos el 18% de los cánceres de mama en la década de los 40 años, y la mayor incidencia de cáncer mama es entre los 50-69 años. Antes de los 40 años el porcentaje es como un 12%.

¿Qué tan cerca estamos de tratamientos más efectivos para el cáncer de mama?

Mientras más precoz se detecte el cáncer, menos invasivo es el tratamiento. Por ejemplo, si es un tumor chico que no compromete los ganglios, no va a ir a quimioterapia, esa paciente va a necesitar cirugía y radioterapia. Siempre que se conversa la mama, tienes que irradiar la mama, eso se llama cirugía conservadora, y eso en tumores en etapa I y II, que son etapas que están recién partiendo, la mayoría de las veces va con cirugía conservadora, sólo en un 30% de los casos es necesario sacar la mama.

La quimioterapia va a depender de qué tan avanzado está el tumor, eso lo vemos según su tamaño, si ya compromete los ganglios de la axila o según el tipo biológico del tumor, como los tumores triple negativo o HER2, que a menores tamaños ya tenemos que partir con quimioterapia.

¿Qué es una microcalcificación?

La mayoría de las pacientes, sobre todo después de los 40 años, pueden tener microcalcificaciones, que en general son dispersas y eso puede ser por inflamaciones, por golpes o por cambios en la mama que se producen después de los 40 años. Las microcalcificaciones son analizadas para ver sus características, y si tenemos y están agrupadas con distintas formas, esas calcificaciones pueden ser sospechosas. Y en ese caso, un 80% de esas pueden ser benignas, pero un 20% pueden ser un cáncer que se llama in situ, que es la etapa 0 del cáncer de mama.

¿Cuál es la incidencia de cáncer mamario en los hombres?

El 1% de los cánceres de mamas son en los hombres, en general aparece como un nódulo palpable y el pronóstico y el tratamiento es igual según el tipo de cáncer de mama. En los hombres, cuando hacen un cáncer de mama, hay que hacer también estudio genético porque hay más riesgo de que sea por una mutación genética.

Las mujeres que no han tenido hijos, ¿tienen más o menos riesgo de tener cáncer de mama?

Dentro de los factores de riesgo del cáncer de mama, está el tiempo que uno ha estado expuesto a los estrógenos, entonces si la primera menstruación fue muy temprana o la menopausia muy tardía hay un poco más de riesgo. No tener hijos, un poco más de riesgo; no haber dado de mamar, un poco más de riesgo. Ahora, son factores que existen, pero son menores, lo más importante es ser mujer, es la edad, si tienes antecedentes previos de cáncer, si has tenido alguna mutación genética, si has tenido radioterapia en el tórax antes de los 30 años. Y hay otros factores de riesgo y que sí podemos hacer algo, como la obesidad, hacer actividad física reduce en un 30% de hacer un cáncer de mama; manejo del tabaco, del alcohol, la alimentación, esos son factores que inciden muy importante en este tema.