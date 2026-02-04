Cómo cuidar y prevenir las picaduras de zancudos y otros insectos

Durante los meses de verano, las altas temperaturas y el aumento de las actividades al aire libre incrementan la exposición a picaduras de insectos. Si bien la mayoría de estas lesiones son leves, es importante saber cómo aliviarlas en casa y reconocer cuándo es necesario acudir a un servicio de urgencia.

Marcela Díaz Fluhmann, académica de la Universidad Andrés Bello, aconsejó: "lavar suavemente y de forma inmediata la zona afectada con agua y jabón, lo que ayuda a disminuir el riesgo de infección y a calmar la irritación".

Además, recomendó no rascarse para evitar infecciones y aplicar frío en el área afectada por un máximo de 20 minutos, con el fin de reducir el dolor, el enrojecimiento y la inflamación.

Prevención y cuidados

Entre las principales medidas para prevenir picaduras se encuentra el uso de repelentes en crema o espray, la instalación de mosquiteros y mantener las ventanas cerradas o usar ventiladores, ya que estos dificultan el vuelo de los mosquitos. También se aconseja evitar el agua estancada, principal foco de reproducción de zancudos, y vestir ropa de manga larga y de colores claros cuando hay alta presencia de insectos.

La académica explicó que, para aliviar la picazón y la inflamación, se puede recurrir al uso de cremas, especialmente en zonas con mayor presencia de insectos. "En el caso de personas alérgicas, es importante contar con los medicamentos antihistamínicos indicados por un médico y llevarlos siempre durante salidas o vacaciones, especialmente quienes presentan alergias severas", recomendó.

Síntomas complejos y diversos

Los síntomas pueden variar según el tipo de insecto. En el caso de los zancudos y mosquitos, lo más común es la aparición de una roncha rojiza acompañada de picazón intensa. Las picaduras de abejas y avispas, en tanto, provocan dolor inmediato e inflamación marcada, y es fundamental retirar el aguijón sin presionar el saco venenoso.

Por su parte, las arañas comunes suelen generar enrojecimiento y dolor leve en la zona afectada, mientras que la picadura de la araña de rincón puede evolucionar hacia una coloración violácea y provocar dolor constante.

¿Cuándo asistir a un servicio de salud?

Los servicios de salud chilenos recomiendan consultar de urgencia ante signos de una reacción alérgica grave. Algunos de estos síntomas pueden ser dificultad para respirar o tragar, hinchazón de labios, párpados o garganta, urticaria, mareos, desmayo, confusión, dolor abdominal, vómitos y diarrea.

Asimismo, se debe asistir a un centro asistencial si aparecen signos de infección, como aumento del dolor, fiebre sobre 38,5 °C, secreción de pus, calor excesivo en la zona o líneas rojas que se extienden desde la picadura.

"En el caso específico de la araña de rincón, cualquier lesión que evolucione rápidamente a una coloración violácea u oscura requiere atención inmediata", detalla.