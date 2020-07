AFP evalúan opciones para el retiro del 10%: Cuenta RUT toma fuerza

La Superintendencia de Pensiones se encuentra trazando el plan para determinar cómo repartir el 10 por ciento de los fondos de pensiones a las personas que lo soliciten, esto luego de que el proyecto avanzara en el senado a un tercer trámite legislativo.

Según señaló La Tercera, ayer miércoles se reunió el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), donde asistió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el presidente del Banco Central, Mario Marcel; el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez; y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y la logística de los pagos fue lo que se tomó la discusión.

"Existirían tres hitos de particular intensidad en la interacción entre los afiliados, las AFP e instituciones financieras: (a) solicitud del retiro; (b) transferencia por la AFP de los fondos retirados; (c) conversión a efectivo de parte de los fondos retirados. Esta última instancia se produce debido a que las AFP no pueden pagar el retiro con efectivo en sucursales", sostuvo el acta de la reunión.

El documento agrega que algunas de las alternativas evaluadas son "transferencias a cuentas bancarias, vales vistas o documentos a cobrar en instituciones financieras", lo que requeriría una "adecuada coordinación entre el regulador, las administradoras, bancos y otras instituciones financieras, con el objeto de evitar aglomeraciones y molestias del público".

Sin embargo, una de las opciones que toma más fuerza es que el pago se realice a través de la cuenta bancaria más masiva del país: la Cuenta RUT, entendiendo que es difícil cometer errores en las transferencias y disminuye la posibilidad de suplantación de identidad.

A pesar de que esta es una de las principales opciones, también presenta un problema: las personas tendrían que recurrir a sucursales para pedir su tarjeta y poder sacar los fondos en efectivo, algo que se quiere evitar tomando en consideración el contexto de pandemia que afecta al país.