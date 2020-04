Alcalde de Independencia pide que "Plan Retorno Seguro" sea construido con los municipios

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), criticó el llamado del Gobierno a la normalidad y su plan de retorno seguro debido a que -aseguró- "debe ser concordado con los distintos actores".

"Hablan de normalidad y nosotros hemos discrepado de ello. Esta crisis ha revelado la grave situación de vulnerabilidad, de desigualdad, de desprotección de los trabajadores, de precariedad de nuestros pensionados... esto ya estaba en discusión a propósito del estallido social, de manera que no queremos volver a esa normalidad", manifestó.

"Queremos establecer un nuevo pacto social que permita enfrentar, no solo con mucha fuerza y sentido de equidad la pandemia, sino también la construcción de un nuevo país", prosiguió.

La autoridad manifestó que hoy "no hay condiciones para hablar de un plan de retorno seguro" argumentando que esto no se puede realizar antes del período más alto de contagios previsto para las primeras semanas de mayo, además de la verificación del control de la situación epidemiológica.

Durán puntualizó en que este plan de retorno debe ser "concordado con los distintos actores".

Mientras no sea conversado con "las comunidades educativas, con los alcaldes, no va a haber un retorno a clases posible... hacemos un llamado al Gobierno a que no exponga a la población", solicitó.

"Hacemos un llamado al Gobierno a que no exponga a la población y que este plan de retorno seguro sea co-construido con los distintos actores del país", enfatizó.