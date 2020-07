El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, valoró en Cooperativa que la etapa de transición -a la que su comuna entra mañana- permita un retorno al trabajo, en especial para empleados de casas particulares o en negocios pequeños. "Me he dado cuenta de que hay una necesidad enorme por salir a trabajar. No toda la gente hace teletrabajo, y por lo tanto, la gente que trabaja por el día necesita salir a trabajar, y la verdad es que están desesperados", afirmó.

