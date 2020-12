Alcalde de Talcahuano y alza de Covid-19 en el Biobío: El 75% de los contagios se producen en el hogar

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, se refirió al alza de contagios en la Región del Biobío e hizo un análisis de las medidas de prevención que se han tomado hasta el momento.

La autoridad comunal señaló a Cooperativa que la cifra es "preocupante" y que se deben "tomar algunas medidas adicionales. Hemos tenido un toque de queda que está comenzando cerca de las 20:00 horas, lo que ha generado muchas más aglomeraciones de personas".

"El 75 por ciento de los contagios, por lo menos, se están generando en los hogares -advirtió Campos- Contactos estrechos debido a reuniones familiares, juntas familiares y también muchas actividades que están haciendo entre amigos durante la semana".

Campos manifestó que conversó con el ministro Paris, solicitando que "en esta semana que queda, se pueda acortar el toque de queda y pueda comenzar a las 22:00 o a las 23:00 horas, generando mayor espacio para que las personas se puedan trasladar a sus casas".

Asimismo, el alcalde declaró que no sirve volver a cuarentena "si es que no hay una mayor fiscalización y un endurecimiento de la fiscalización", agregando que, pese a que todas las comunas de la zona están en Fase 2, "no hay control en el traslado intercomunal de las personas".